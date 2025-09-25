Stadt plant neuen Kindergarten in denkmalgeschütztem Gebäude

Für rund drei Millionen Franken soll die Liegenschaft am Zollrain 3 in Rheinfelden saniert und erweitert werden. Die Stadt will dort einen Kindergarten und zwei Wohnungen realisieren. Weil das Gebäude zu nahe am Magdenerbach liegt, braucht es die Zustimmung der kantonalen ...

Für rund drei Millionen Franken soll die Liegenschaft am Zollrain 3 in Rheinfelden saniert und erweitert werden. Die Stadt will dort einen Kindergarten und zwei Wohnungen realisieren. Weil das Gebäude zu nahe am Magdenerbach liegt, braucht es die Zustimmung der kantonalen Fachstellen.

Valentin Zumsteg

In der Rheinfelder Altstadt gibt es heute drei Kindergarten-Standorte: An der Rindergasse, beim Gustav-Kalenbach-Platz (zwei Abteilungen) sowie in einem Provisorium im Hugenfeld-Schulhaus. «Aufgrund der steigenden Kinderzahlen muss der Kindergarten im Hugenfeld-Schulhaus zu Gunsten eines Klassenzimmers weichen», erklärt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin gegenüber der NFZ. Als Ersatz hat die Stadt verschiedene Standorte für einen Kindergarten in der Altstadt geprüft – und ist fündig geworden. Allerdings nicht direkt in der Altstadt, sondern unmittelbar davor. «Mit der denkmalgeschützten Liegenschaft Zollrain 3 konnte ein idealer Standort gefunden worden», sagt Erdin.

Diese Liegenschaft, die der Einwohnergemeinde gehört, soll saniert und erweitert werden. Heute sind darin ein Malatelier im Erdgeschoss, ein Nähatelier im Obergeschoss und ein Beratungsangebot im Dachgeschoss untergebracht. Die Stadt plant einen Anbau auf der Rück seite der Liegenschaft (Richtung Storchennest-Parkplatz). Dort befindet sich heute ein Spielplatz. Der Anbau würde aber nur einen kleineren Teil dieser Fläche beanspruchen, der Spielplatz soll weiterhin von den A ltstadt-K indergärten genutzt werden können, wie Erdin betont. Zu den Bauplänen erläutert er: «Neben der Kindergartenabteilung, welche mehrheitlich im Erweiterungsbau Platz finden würde, sind im Bestandesbau zwei Wohnungen geplant. Der Kindergarten würde, abgesehen vom Eingang zu den Wohnungen, auch das Erdgeschoss des Zollrains auf Strassenniveau in Anspruch nehmen.»

Inbetriebnahme Mitte 2028 denkbar

Das Projekt muss aber noch ein paar Hürden überwinden, denn das Gebäude steht nicht nur unter Denkmalschutz, es liegt auch im sogenannten Unterabstand des Magdenerbaches, es ist also zu nah am Gewässer. «Das Bauvorhaben bedarf somit auch der Zustimmung der kantonalen Fachstellen», so Erdin. Damit die Stadt vor den nächsten Arbeitsschritten die nötige Planungssicherheit erhält, liegt noch bis am 21. Oktober ein Gesuch für einen Vorentscheid öffentlich auf. «Der Vorentscheid ist ein verbindlicher Teilentscheid über einzelne, wichtige Fragen des Bauvorhabens, bevor der Planungsprozess fortgesetzt und der gesamte Baugesuch-Prozess eingeleitet wird», führt der Stadtschreiber dazu aus.

Falls sich das Bauvorhaben im Rahmen des ersuchten Teilentscheides als machbar erweist, könnte die Planung fortgesetzt und der Einwohnergemeindeversammlung frühestens im Sommer 2026 ein Baukredit beantragt werden. Erdin: «Für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes rechnen wir aktuell mit Kosten von rund drei Millionen Franken. Unter Berücksichtigung der weiteren Planungsschritte und einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren ist eine Inbetriebnahme Mitte 2028 denkbar.»