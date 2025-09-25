Immobilien
Stadt plant neuen Kindergarten in denkmalgeschütztem Gebäude

  25.09.2025 Rheinfelden
Das Gebäude soll um einen Anbau auf der Rückseite erweitert werden – wenn die kantonalen Stellen grünes Licht geben. Foto: Valentin Zumsteg
Für rund drei Millionen Franken soll die Liegenschaft am Zollrain 3 in Rheinfelden saniert und erweitert werden. Die Stadt will dort einen Kindergarten und zwei Wohnungen realisieren. Weil das Gebäude zu nahe am Magdenerbach liegt, braucht es die Zustimmung der kantonalen ...

