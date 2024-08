Am Samstag, 24. August, tritt das Luzerner Duo «Ohne Rolf» in der Stadthalle in Laufenburg auf; verblüfft mit einer ganz eigenen Kleinkunstform. Eine simple Idee – genial umgesetzt: Sprechen heisst bei Ohne Rolf blättern.

Die auf 1000 Plakate gedruckten ...