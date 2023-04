Am 24. Prix Rotary music nahmen in diesem Jahr 29 Kinder und Jugendliche aus den Musikschulen der Bezirke Brugg, Zurzach und Laufenburg in den Kategorien Blasinstrumente, Klavier und Ensemble teil. Getragen wird der Prix Rotary music von den drei Rotary-Clubs Zurzach-Brugg, Brugg-Aare-Rhein und ...