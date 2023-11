Kürzlich fand der traditionelle Spiel- und Handballtag im Sportcenter Bustelbach statt. Diesen führt der TV Stein in Zusammenarbeit mit der Primarschule Stein durch. Rund 155 Schülerinnen und Schüler nahmen an dem Anlass teil. Wie in den vergangenen Jahren wurde am Morgen das ...