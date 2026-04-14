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Spende für Libanon

  14.04.2026 Aargau

Der Kirchenrat der Reformierten Kirche Aargau hat beschlossen, einen Betrag von 10 000 Franken aus dem Fonds für Soforthilfe zugunsten der kriegsbetroffenen Zivilbevölkerung im Libanon zu spenden. Die Hilfe erfolgt über das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz ...

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