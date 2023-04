Sonnenbrillen und Bargeld aus Autos gestohlen

Erneut wurden parkierte Fahrzeuge durch Unbekannte durchsucht. Betroffen waren Fahrzeuge in den Gemeinden Rombach und Mettauertal.

In der Nacht auf Donnerstag sind bei Autos in Rombach die Scheiben eingeschlagen und daraus Sonnenbrillen und Bargeld entwendet worden. Es wurden auch unverschlossene Fahrzeuge durchsucht. Auf dem Gebiet der Gemeinde Mettauertal wurden in der Nacht auf Freitag ebenfalls Fahrzeuge aufgebrochen. So wurde bei einem Auto die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen. Auch hier wurden unverschlossene Fahrzeuge durchsucht. Entwendet wurde jedoch nur ein Pack Zigaretten.

Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf. Personen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei in Aarau (Tel. 062 836 55 55) oder Brugg

(Tel. 062 835 85 00) zu melden.