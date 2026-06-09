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Soll Bildungsqualität verankert werden?

  09.06.2026 Leserbriefe

Verglichen mit einem Baum wäre es das Pflanzen und Pflegen eines jungen Baumes, dessen Früchte zum Vorschein noch kommen werden. Ressourcen könnten bereitgestellt werden, um moderne pädagogische Konzepte umzusetzen wie zum Beispiel individuelleres Lernen, bewegtes Lernen ...

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