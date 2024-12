Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SLRG Fricktal nahmen kürzlich am Jugendwettkampf in Thun-Oberhofen teil. Der Wettkampf war einerseits eine gute Chance für die jüngeren Teilnehmer, an ihrem ersten Wettkampf teilzunehmen, aber vor allem hatten die älteren Schwimmer gute ...