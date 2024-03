Kürzlich genossen 13 Turnerinnen und Turner das Skiweekend in der Lenzerheide. Früh morgen ging es los in Richtung Parpan. Die Ski- und Snowboard-Fahrenden schnappten sich sofort ihr Material und rauschten davon. Die Spaziergruppe nahm es gemütlicher. Am Abend traf man sich wieder ...