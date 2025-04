Sisseln: Kollision mit Linienbus

Kurz vor 8 Uhr lenkte ein Bus in Sisseln von der Bushaltestelle auf die Fahrbahn ein, wobei ein herannahendes Auto frontal mit dem Heck des

Linienbusses kollidierte. Der 37-jährige Automobilist verletzte sich beim Aufprall leicht und wurde mit der Ambulanz in ein Spital überführt. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An Auto und Bus entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der tiefe Sonnenstand die Sicht auf den Bus erschwert haben. (mgt/nfz)