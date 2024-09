Die erste Jodlerreise des Sunnebärgchörli Möhlin führte wohin? Vor einen Bretterstapel in Hofstetten ob Brienz: Trauffers Bretterhotel und Produktionsort der Holzkühe, welche mittlerweile in aller Welt anzutreffen sind. Weiter nach Habkern in die Alphorn-Werkstatt von ...