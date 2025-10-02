Silvio Iotti zum Präsidenten gewählt

Der Zusammenschluss der Christkatholischen Kirche im Fricktal schreitet voran. Am Wochenende wurden die neuen Behörden gewählt. Sie beginnen ihre Amtszeit am 1. Januar 2026.

Neue Christkatholische Kirchgemeinde Fricktal

Der Zusammenschluss der Christkatholischen Kirche im Fricktal schreitet voran. Am Wochenende wurden die neuen Behörden gewählt. Sie beginnen ihre Amtszeit am 1. Januar 2026.

«Nachdem im Februar die Gemeindemitglieder dem Zusammenschluss zu einer Kirchgemeinde mit überwältigender Mehrheit zugestimmt hatten, freuen wir uns heute sehr, dass wir die Behördenämter für die neue Kirchgemeinde mit Mitgliedern aus allen fünf bisherigen Kirchgemeinden besetzen konnten. Die guten Wahlergebnisse machen uns dankbar und froh», kommentiert der designierte Präsident der neuen Kirchgemeinde, Silvio Iotti, die Urnenwahl vom Sonntag. Jürg Waldmeier, Kirchenpflegepräsident der Christkatholischen Kirchgemeinde Magden-Olsberg und Vorsitzender der Umsetzungskommission ergänzte: «Mit diesen erfolgreichen Wahlen ist ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht. Wir sind uns sicher, dass im Spätherbst alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen oder so weit vorangeschritten sind, dass die neue Kirchgemeinde am 1. Januar erfolgreich starten kann. Freude und Energie sind an allen Orten spürbar.»

Die stimmberechtigten Mitglieder der fünf christkatholischen Kirchgemeinden Magden-Olsberg, Möhlin, Obermumpf-Wallbach, R hei n felden-Ka iseraugst u nd Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen-Zeiningen haben am vergangenen Wochenende in unabhängig voneinander durchgeführten Urnenabstimmungen die neuen Behördenmitglieder für die neu gegründete Christkatholische Kirchgemeinde Fricktal gewählt. Diese startet am 1. Januar 2026. für die Amtszeit 2026 bis 2029.

Alle Kirchgemeinden vertreten

Die neue Kirchenpflege besteht aus zehn Mitgliedern, die aus allen bisherigen Gemeinden stammen. Als neuer Präsident wurde Silvio Iotti (Möhlin) gewählt. Die weiteren Mitglieder sind Markus Brendel (Magden), Nadine Condor-Wenger (Möhlin), Konrad Corrigan (Rheinfelden), Renate Freiermuth-Braun (Zeiningen), Thomas Kull (Obermumpf), Markus Nussbaum (Wallbach), Nadja Ryser-Schmid (Möhlin), Urs Schlienger (Hellikon) und Jürg Waldmeier (Magden). Als neuer Präsident der Finanzkommission wurde Martin Schlienger (Hellikon) gewählt. Weitere Mitglieder der Finanzkommission sind David Böni (Rheinfelden), Nicole Frank (Möhlin), Samuel Horlacher (Möhlin) und Rolf Lützelschwab (Magden). Die neue Kirchgemeinde stellt neun delegierte Kirchgemeindemitglieder für die Nationalsynode und zehn für die Kantonalsynode. Zusätzlich zu den Delegierten wurden auch die Ersatzdelegierten für beide Synoden sowie fünf Stimmenzählende gewählt. Das Pastoralteam für die neue Kirchgemeinde bilden die vier bisherigen Pfarrpersonen Hannah Audebert, Christian Edringer, Peter Feenstra und Stephan Feldhaus.

Am 9. Februar dieses Jahres hatten die Mitglieder der fünf Kirchgemeinden dem geplanten Zusammenschluss zu der neuen Christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal mit grossem Mehr zugestimmt. Die Zustimmung betrug insgesamt über 90 Prozent bei einer hohen Wahlbeteiligung von knapp 40 Prozent. Am 11. Januar 2026 findet anlässlich des Starts der neuen Kirchgemeinde Fricktal in Möhlin ein grosses Kirchenfest statt. (mgt/nfz)