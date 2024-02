Silber für Fabienne Hoenke

An den Schweizer Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Aktiven in St. Gallen standen vier Athletinnen und Athleten vom LV Fricktal im Einsatz. Wobei insbesondere Fabienne Hoenke mit einer Silbermedaille über 200 m zu glänzen vermochte.

Die Zwanzigjährige Fabienne Hoenke aus Möhlin hat nach einer beeindruckenden Saison 2023 auch an den Hallen-Titelkämpfen 2024 überzeugt. Bereits über die 60m am ersten Meisterschaftstag hatte sich abgezeichnet, dass sie sich bereits wieder in einer Topform befindet. Die Spezialistin über 200m stellte zweimal eine persönliche Bestleistung auf und stiess mit der Zeit von 7,53 Sekunden bis in den Halbfinal vor.

Am zweiten Wettkampftag zeigte die Möhlinerin in ihrer Spezialdisziplin ihre Medaillenambitionen bereits im Vorlauf, wo sie mit 23,86 Sekunden die zweitschnellste Zeit aufstellte. Im Final der besten vier legte sie noch einen drauf und hängte sich an die Fersen der Favoritin Leonie Pointet, welche die Schweiz bereits an internationalen Meisterschaften vertreten hatte. Zwar war die Waadtländerin an diesem Tag nicht zu schlagen, mit 23,63 Sekunden pulverisierte Hoenke aber ihre bisherige persönliche Bestleistung und gewann die Silbermedaille.

Mit dieser Zeit darf sich Fabienne Hoenke auch achtschnellste Schweizerin aller Zeiten über diese Distanz nennen und reiht sich mitten unter aktuellen und früheren grossen Namen der Schweizer Leichtathletik ein.

Weitere starke Fricktaler Resultate

Ein weiteres Spitzenresultat im Sprint lieferte Joshua Eichenberger über 60m bei den Herren. Er lief zweimal unter 7 Sekunden und kam mit 6,97 Sekunden bis in den Halbfinal. Dass sie auch als Stabhochspringerin über schnelle Beine verfügt, zeigte Sina Ettlin (Gipf-Oberfrick). Gewissermassen zum Aufwärmen trat sie über die 60 m an, und mit einer Zeit von 7,93 Sekunden braucht sie sich nicht zu verstecken. In ihrer eigentlichen Spezialdisziplin trat sie dann am zweiten Wettkampftag an und belegte im Stabhochsprung mit 3,70 Metern den 7. Rang.

Nicht nach Wunsch liefen die Schweizermeisterschaften für Stabhochspringer Nicolas Pfrommer aus Eiken. Bereits seine Anfangshöhe von 4,70m überquerte er erst im dritten Versuch und musste sich an diesem Tag unter seinem Wert geschlagen geben.

Nachwuchsmeisterschaften am kommenden Wochenende

Nach den Aktiven trägt am kommenden Wochenende auch der Leichtathletiknachw uchs seine Schweizer Meisterschaften aus. Hier werden vom LV Fricktal Leonie Hoenke bei den U18 im Hürdenlauf und im 60m-Sprint, sowie Manuel Nunez bei den U16 über 60 m antreten.