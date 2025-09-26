Silber für Silja Blattner

Im Sommer hat Silja Blattner (20) die Ausbildung zur Drogistin abgeschlossen. Im September durfte die junge Berufsfrau aus Asp den Kanton Aargau an den ersten Schweizermeisterschaften für Drogistinnen und Drogisten vertreten – und gewann die Silbermedaille

Im Sommer hat Silja Blattner (20) die Ausbildung zur Drogistin abgeschlossen. Im September durfte die junge Berufsfrau aus Asp den Kanton Aargau an den ersten Schweizermeisterschaften für Drogistinnen und Drogisten vertreten – und gewann die Silbermedaille

Das war im Rahmen der SwissSkills 2025 in Bern – «ein Moment, den ich nie vergessen werde».

Als der Schweizerische Drogistenverband (SDV) im Februar bekanntgab, dass es erstmals eine Berufsmeisterschaft für Drogistinnen geben würde, war für Silja Blattner klar, dass sie mitmachen wollte. Dabei wollte sie nicht nur ihr Können unter Beweis stellen, sondern auch zeigen, wie vielseitig und spannend der Beruf ist. Aus allen Bewerbungen wurden zwölf Talente ausgewählt – Silja Blattner war überglücklich, dabei zu sein.

Am 18. September startete sie in den Qualifikationstag, dabei galt es ein Sport-Gel und eine Windelsalbe herzustellen. Weiter ging es mit einer organoleptischen Prüfung, bei der Heilpf lanzen und Substanzen anhand von Aussehen, Geruch oder Geschmack erkannt werden mussten. Am Ende des Tages stand noch eine kreative Aufgabe an: das Gestalten eines zweiten Verkaufspunkts. Am Finaltag ging es um die Herstellung von Zäpfchen, eine weitere organoleptische Prüfung und ein Beratungsgespräch. Dazu zwei Überraschungsaufgaben: eine Mischung schnell einem Kundenfall zuordnen und die Entwicklung einer Hausspezialität, die vor fünf Expertinnen zu präsentieren war.

Am Abend dann zusammen mit den besten jungen Berufsleuten der Schweiz in der PostFinance Arena – «ein echter Gänsehautmoment», so Silja Blattner. «Als ich meinen Namen bei den Top 3 sah, konnte ich es kaum fassen. Und dann: Silber! Ich war überwältigt, stolz – und einfach nur dankbar für diese unglaubliche Erfahrung. Die SwissSkills haben mir gezeigt, dass ich auch unter Druck über mich hinauswachsen kann. Diese Medaille steht für Ausdauer, Leidenschaft und hat mir bewiesen, dass Drogistin der perfekte Beruf für mich ist.» (mgt)