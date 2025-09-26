Immobilien
Silber für Silja Blattner

  26.09.2025 Fricktal
Stolz und dankbar: Silja Blattner. Foto: zVg
Stolz und dankbar: Silja Blattner. Foto: zVg

Im Sommer hat Silja Blattner (20) die Ausbildung zur Drogistin abgeschlossen. Im September durfte die junge Berufsfrau aus Asp den Kanton Aargau an den ersten Schweizermeisterschaften für Drogistinnen und Drogisten vertreten – und gewann die Silbermedaille

Das war im Rahmen ...

