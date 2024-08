Am 11. August fand in der Freikirche Chrischona Frick die feierliche Einsetzung von Silas Monsch, des neuen Pfarrers mit einer 60%-Anstellung, statt. Seit anfangs August arbeitet er zusammen mit dem bisherigen Pfarrer Heinz Thaler im Zweierteam in der Freikirche und wird berufsbegleitend ein ...