Am vergangenen Samstagabend spielte der EHC Rheinfelden auswärts gegen den EHC Kandersteg. Die Berner konnten in der laufenden Saison noch nie gewinnen. Die Rheinfelder waren also der Favorit. Die Rotgelben setzten die Berner zu Beginn des Spieles auch stark unter Druck und gingen bis zur 4. ...