Sie bringen ein Stück Heimat ins Alterszentrum

Langjährige Freiwilligenarbeit in der Laufenburger «Klostermatte»-Cafeteria

Sieben Nachmittage pro Woche, das ganze Jahr hindurch, helfen Frauen von regionalen Frauenvereinen beim Service in der Cafeteria im Laufenburger Alterszentrum Klostermatte. Mit dieser wichtigen Freiwilligenarbeit beleben sich auch den Alltag der Klostermatte-Bewohnerinnen und Bewohner.

Susanne Hörth

Sich Zeit zu nehmen und sie anderen Menschen schenken: Das ist Teil der vielen Aufgaben des Frauenvereins Kaisten/Ittenthal, wie ebenfalls jener des Frauenbundes Sulz sowie der freiwilligen Helferinnen Mettauertal. Auch wenn es den Frauenverein Laufenburg schon seit geraumer Zeit nicht mehr gibt, engagieren sich nach wie vor einige der ehemaligen Mitglieder regelmässig für ihre Mitmenschen.

Seit mehreren Jahrzehnten schon sind die Frauen aus den genannten Vereinen und Gemeinden täglich im Einsatz im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg. «Wir übernehmen an den Nachmittagen den Service in der Cafeteria», erklärt Doris Grossenbacher, Präsidentin des Frauen vereins Kaisten / Ittenthal. Jede der vier Organisationen übernimmt an sieben nacheinander folgenden Nachmittagen die Serviceaufgaben. Das bedeutet, einmal pro Monat eine ganze Woche, zwölf Wochen pro Jahr. «Früher waren wir in den umliegenden Vereinen bis zu 100 Frauen, die uns das ganze Jahr hindurch die Einsätze im Altersheim geteilt haben», weiss Doris Grossenbacher. «Heute sind wir noch knapp 40 Frauen.» Entsprechend schwieriger werde die Zuteilung, der Aufwand wachse zusehends. Auch werden jene, die beim Bedienen in der Cafeteria helfen, immer älter.

Das Dorf kommt mit

Mit ihrem Engagement bringen die Frauen stets ein Stück Heimat zu den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Klostermatte. Kommen doch die meisten der hier lebenden Frauen und Männer ursprünglich aus den umliegenden Dörfern. Mit den «Service-Frauen» über das «eigene» Dorf und dessen Menschen plaudern zu können, zu vernehmen, was es dort Neues gibt, sorgt für gute und schöne Momente im Klostermatte-Alltag.

Für ihren Einsatz in der Cafeteria erhalten die Frauen deshalb immer wieder ein glückliches Lächeln, einen festen Händedruck von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und einmal im Jahr wird ihnen als Wertschätzung ein Mittagessen in der Cafeteria offeriert.

Kürzlich war es wieder so weit. Ein Anlass, der jeweils auch genügend Zeit für den gemütlichen Austausch untereinander bietet. Wie ernst die Frauen ihre Freiwilligenarbeit nehmen und mit wie viel Herzblut sie diese ausüben, zeigte sich auch heuer wieder bei den Ehrungen. Da reihte sich an ein 35-Jahre-Jubiläum, je eines mit 25 und 20 Jahren sowie zwei weitere mit je zehn Jahren. Ihnen wie auch allen anderen Frauen wird für ihren Einsatz und ihr Zeitgeschenk von Herzen und mit Blumen gedankt.