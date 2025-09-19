SENIORENAUSFLUG DER GEMEINDE FRICK

Die Gemeinde Frick lud ihre Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren zu einem Ausflug ein. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl von 250 Personen wurde die Reise wieder an zwei Tagen durchgeführt. An beiden Reisetagen waren zwei Begleiterinnen aus dem Frauenverein, zwei Pflegefachfrauen und ein ...

Die Gemeinde Frick lud ihre Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren zu einem Ausflug ein. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl von 250 Personen wurde die Reise wieder an zwei Tagen durchgeführt. An beiden Reisetagen waren zwei Begleiterinnen aus dem Frauenverein, zwei Pflegefachfrauen und ein Mitglied aus dem Gemeinderat (Susanne Gmünder Bamert und Eugen Voronkov) dabei. Die Carfahrt führte durchs Waldenburgertal, über den Hauenstein und Egerkingen nach Solothurn zu einem Spaziergang durch die Altstadt und hinunter an die Aare zur Schifflände zu einer gemütlichen Aarefahrt. Von Biel aus ging es dann wieder zurück nach Frick. (mgt)