Die Senioren 40+ des FC Eiken besiegten im Sechzehntel-Final des Seniorencups den FC Amicitia Riehen mit 4:2 (1:0). In der 25. Minute war es Nicolo Mattina, der die Fricktaler mit 1:0 in Führung brachte (Pausenstand). In der zweiten Halbzeit waren es zweimal Salvatore Cangeri sowie Marcel ...