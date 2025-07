Seltener Fund in Bad Säckingen

Am Dienstag, 29. Juli, gegen 20 Uhr, meldete ein 29-Jähriger, dass er in einer Gartenanlage in Bad Säckingen möglicherweise eine Bombe gefunden haben könnte.

Vor Ort konnte ein 10 Zentimeter dicker, kugelförmiger Gegenstand festgestellt werden.

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wurden Bilder übersandt und man kam zu der vorläufigen Einschätzung, dass es sich um eine napoleonische Kanonenkugel aus dem 18. Jahrhundert handeln könnte. Das Geschoss wurde abtransportiert.