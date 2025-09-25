Immobilien
Öffentlicher Spielplatz in Effingen eingeweiht

  25.09.2025 Fricktal
Auf dem Spielplatz sollen Kinder aus dem Dorf und Kinder aus dem Schulheim spielen. Foto: zVg
Auf dem Spielplatz sollen Kinder aus dem Dorf und Kinder aus dem Schulheim spielen. Foto: zVg

Lange erwartet, konnte am Montagmorgen der neue öffentliche Spielplatz am Schulheim Effingen endlich eröffnet werden. Er soll das Dorf mit dem Schulheim verbinden. 

Mit einem Klettergerüst, Rutschbahn und einem Sandkasten mit Wasserspiel konnten das bisherige Bodentrampolin und die «Riiti» ergänzt und aufgewertet werden. Zudem laden neu zwei Garnituren die Begleitenden ein, zu verweilen.

Der Spielplatz an der Schnittstelle zwischen Schulheim und Dorf Effingen ist nicht nur für die Kinder vom Schulheim, sondern auch für das Dorf geöffnet. Mit einem «Rutsch» durch das rote Band vom jüngsten Bewohner des Schulheims wurde der Spielplatz offiziell in Betrieb genommen.

Im Anschluss an die Eröffnung wurden die Teilnehmenden vom Schulheim – Kinder und Mitarbeitende – sowie die ausführende Gartenbaufirma zum Znüni in die Mehrzweckhalle eingeladen. (mgt/sir)

