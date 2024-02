Schon als Kind wollte ich Narrenvater werden

Vor 20 Jahren hat Marco Zaugg das Zepter für die Kaister Fasnachtsgesellschaft übernommen. Die Begeisterung für das närrische Brauchtum hat ihn aber schon viel früher als kleinen Bub gepackt. Eine Begeisterung, die trotz vieler Herausforderungen gleichgeblieben ist.

Susanne Hörth

NFZ: Herr Zaugg, von wem haben Sie das Amt als Narrenvater für die Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli übernommen?

Marco Zaugg: Ich habe es 2004 von meinem Vater übernommen. (Anmerkung Redaktion: Vater Roland Zaugg ist heute Ehrennarrenvater.)

Sie haben die Aufgabe somit quasi geerbt. Ist die Fasnacht somit auch eine Familiensache…

… ja, ich habe das Amt von meinem Vater übernommen. Es ist aber keine Familiensache. Mir wurde die Fasnacht schon in die Wiege gelegt. (lacht) An einem Fasnachtssonntag wurde ich auf der Bühne einmal gefragt, was ich später mal werden möchte. Meine Antwort war «Narrenvater». Und das bin ich dann auch geworden.

Und sind es sichtbar mit Freude auch heute noch. Was hat sich trotzdem in den 20 Jahren Ihrer Präsidentschaft am meisten verändert?

Das ist eine sehr spannende Frage. Was immer mehr zur Herausforderung wird – damit haben leider viele Vereine zu kämpfen – ist der Nachwuchs. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig und es ist jedes Jahr ein grosser Aufwand, Leute zum Mithelfen zu motivieren. Dazu kommt die abnehmende Zahl der Restaurants im Dorf. Sie fehlen bei der Durchführung von Fasnachtsanlässen.

Braucht es heute auch mehr Anstrengungen, um die Bevölkerung für das närrische Tun im Dorf zu begeistern?

Ja, das braucht es. Dazu kommt zusätzlich die Herausforderung, dass sich Vorschriften und Gesetze ständig ändern und regelmässig Neues dazukommt, an das man denken muss.

Was ist trotz allem gleichgeblieben?

Mehr oder weniger das Programm. Für Kaisten ist auch typisch, dass wir nach wie vor an den drei Faissen festhalten und hoffen natürlich auch, dass der heutige 2. Faisse in diesem Jahr wieder aufleben wird.

Die grossen, traditionellen Figuren wie etwa die Mülleri, der Haldejoggeli oder der Tüttigrabenhund grüssen aktuell alle Vorbeigehenden und Vorbeifahrenden von ihren angestammten Plätzen aus. Was empfinden Sie persönlich beim Anblick dieser Figuren?

Ich freue mich jedes Jahr, wenn das Dorf für knapp vier Wochen schön dekoriert ist. Es ist auch schön, wie viel Feedbacks wir bekommen, wie schön und einzigartig unser Dorf dekoriert ist.

Der Haldejoggeligeist weilt nun bereits seit einer Woche mitten unter uns. Was wurde zusammen mit dem närrischen Geist für die Bevölkerung in diesen Tagen auf die Beine gestellt?

Sicher speziell in diesem Jahr ist, dass wir es zusammen mit dem Oliv&Sweet Seduction und dem Warteck geschafft haben, dass wir am 2. und 3. Faisse wieder einmal eine Live-Musik präsentieren können. Darauf bin ich sehr stolz und bedanke mit recht herzlich bei der Band. Jetzt hoffen wir natürlich, dass viele verkleidete Fasnächtler an diesen Tagen auch unterwegs sind, um es zu feiern und zu geniessen.

Wer macht dieses Jahr an der Chaischter Strossefasnacht mit?

Sicher der Frauenturnverein, die Musikgesellschaft, die Prototype, die Alte Garde und die LutzBuebe. Leider ist der Elternverein in diesem Jahr nicht am Start.

Dafür freut es mich riesig, dass neben der 1. und 2. Primarklasse, auch eine neue Gruppierung mit dem Namen Konfettischisser dabei sein werden. Und wer weiss, was noch kommt. Bis am Sonntag, 4. Februar, kann man sich immer noch anmelden.

Sie haben die 1. und 2. Primarschulklassen erwähnt. Man spürt bei Ihnen die Freude über das Mitmachen der rund 50 Kinder. Warum ist es so wichtig?

Die Kinder sind die Zukunft der Fasnacht und so hoffe ich sehr, dass die Tradition in Kaisten weitergelebt wird.

Zur Tradition am Fasnachtssonntag gehören auch Bühnendarbietungen. Was darf man erwarten?

Speziell am Umzug in Kaisten ist, dass die Umzugsteilnehmenden immer wieder ihr Bestes auf der Bühne geben. Sei es musikalisch, Lieder singen oder Schnitzelbänke vortragen.

Apropos Schnitzelbänke: Da werden oft Dorfbegebenheiten mit spitzer Zunge kommentiert. Kennen Sie die Verse im Voraus?

Zum Glück kenne ich sie nicht. So kann ich mich ebenfalls darauf freuen und bin ebenfalls immer sehr gespannt, was oder über wen etwas vorgetragen wird.

Zur Brauchtumspflege gehört die Verbannung des Haldejoggelis in der Nacht auf Aschermittwoch. Diese Zeremonie ist ja auch dem Pakt geschuldet, welchen die Fasnachtsgesellschaft mit dem Fasnachtsgeist geschlossen hat. Freilassung und Verbannung sind jeweils spezielle Spektakel. Warum lohnt es sich, dabei zu sein?

Wie schon erwähnt, haben wir in Kaisten eine spezielle Fasnacht und ich hoffe sehr, dass dies auch so weitergelebt wird. Die Freilassung am 1. Faissen ist immer speziell, dieses Jahr sicher auch etwas aussergewöhnlich. Und obwohl ich die Freilassung schon einige Male gehört habe, läuft es mir jedes Mal kalt den Rücken hinunter und «es tschudderet» mich. Die Stimme von unserem Narregötti Richard Rebmann an der Freilassung zu hören und bis dann endlich die Flasche am Stein zerschellt, ist für mich immer ein grosser Moment. Die Verbannung muss man ebenfalls erlebt haben, da auch dies ein sehr spezieller Moment ist, wenn unser Zeremonienmeister Daniel Winter, seine Rede hält und wir alle Zeuge werden, dass der Haldejoggeli nun wirklich für ein Jahr wieder in die Flasche zurückgekehrt ist.