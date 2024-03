110 Jugendliche der Oberstufe Frick haben kürzlich gemeinsam mit 23 Leitenden, zwei Hausmamis und einem brandneuen Küchenteam eine Schneesportwoche in Arosa verbracht. Untergebracht in der Jugendherberge Juhui machten sie sich in verschiedene Gruppen aufgeteilt, auf den Weg, den Berg zu ...