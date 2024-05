Unter dem Titel «From England with love» sind am Sonntag, 2. Juni, ab 17 Uhr, Voces Suaves zum zweiten Schlosskonzert der Saison in Schloss Beuggen zu Gast. Das Schweizer Vokalensemble, das sich 2012 gegründet und zu einem spezialisierten Ensemble für Alte Musik entwickelt ...