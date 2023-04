Sanierung des «Adlers» wird massiv teurer

Der Laufenburger Stadtrat muss der kommenden Gemeindeversammlung vom 15. Juni für die Sanierung der Altstadt-Liegenschaft «Adler» einen Nachtragskredit über 742 050 Franken beantragen. Teuerung, Unvorhergesehenes und Projektoptimierungen sind unter anderem für die Kostenüberschreitung der bewilligten 2,5 Millionen Franken verantwortlich. In separaten Traktanden werden der Einwohnergemeindeversammlung am 15. Juni zudem zwei Projekterweiterungen in Zusammenhang mit dem «Adler» vorgelegt. Zum einen geht es um die Kosten (diese werden zurzeit verifiziert) für die Küche und den Restaurantausbau im Erdgeschoss des Gebäudes. Hierzu erklärt Gemeindeschreiber Marco Waser: «Das Konzept für den Baukredit beinhaltete den Weiterbetrieb von Restaurant und Küche als Edelrohbau.» Edelrohbau bedeute, dass der Endausbau vom künftigen Pächter individuell geplant, aber auch finanziert wird. Verhandlungen mit potenziellen Pächtern seien im Gange. «Der Stadtrat wird aber einen Kredit für die ganzen Kosten beantragen, damit die Finanzierung gesichert ist», so Waser. Eine Projekterweiterung ist zudem der vom Stimmvolk verlangte Ausbau der Büroräume im ersten Obergeschoss für den Regionalen Sozialdienst. Hierfür rechnet die Stadt mit Kosten von 620 000 Franken. (sh)

Die Medienmitteilung der Stadt:

Sanierung Liegenschaft Adler; Mehrkosten; Projekterweiterung

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2020 wurde ein Baukredit in Höhe von CHF 2.526 Mio. für die Sanierung der Liegenschaft Taverne zum Adler beantragt. Das Konzept beinhaltete den Ersatz und Neuausbau des Dachgeschosses und Weiterbetrieb von Restaurant, Büro im 1. OG und Wohnungen im 2. OG. Ein wesentliches Element ist das neue Treppenhaus, das zentral alle Geschosse erschliesst.

Leider hat sich herausgestellt, dass dieser Kredit zu optimistisch gestaltet wurde und nicht ausreicht. Für Unvorhergesehenes wurden keine Beträge eingestellt. Zusammenfassend setzen sich die Mehrkosten wie folgt zusammen:

Teuerung bei Vergaben und Bau von rund CHF 127‘000.00;

Unvorhergesehenes (Erschwernisse Baumeister) von CHF 55'050.00;

Bauherrenwünsche / Projektoptimierungen von rund CHF 292'000.00;

Honorarübertrag Projektierung des Architekten von CHF 80‘000.00 sowie Bauherrenleistungen von CHF 48‘000.00.

Auf Antrag der Finanzkommission hat der Stadtrat zudem die Freigabe für die möglichst kostengünstige Renovation der Wohnungen im 2. OG im Betrag von CHF 140‘000.00 erteilt. Die stark in die Jahre gekommenen Wohnungen im 2. OG des Gebäudes sind im derzeitigen Zustand nicht vermietbar. Im Baukredit waren lediglich kleinere Flickarbeiten vorgesehen.

Von den hohen Kostenüberschreitungen hat der gesamte Stadtrat erst Ende Februar 2023 erfahren. Im September 2022 waren die Mehrkosten gemäss der Projektleitung weniger als halb so hoch. Als Sofortmassnahme wurde die Finanzkommission informiert und mit allen Beteiligten eine Besprechung abgehalten. Im Anschluss wurde die Bauherrenvertretung ausgetauscht resp. per sofort durch Andreas David, Präsident Finanzkommission, wahrgenommen. Weiter hat die Projektgruppe nach jeder Sitzung innert Tagesfrist den Stadtrat über den Stand der Arbeiten und die an der Sitzung gefällten Beschlüsse informiert. Jegliche kostenrelevanten Beschlüsse mussten ausserdem durch die Projektgruppe dem Stadtrat beantragt werden.

Die vom Souverän nicht genehmigten Mehrkosten im Umfang von CHF 742‘050.00 werden an der Einwohnergemeindeversammlung vom 15. Juni 2023 als Zusatzkredit beantragt. Des Weiteren werden im Zusammenhang der Taverne zum Adler zwei weitere Verpflichtungskredite beantragt. Zum einen für den Ausbau der Büroräume im 1. Obergeschoss der Liegenschaft (Nutzung Regionaler Sozialdienst) und zum anderen für den Ausbau der Küche, damit die Voraussetzungen für eine Verpachtung erfüllt sind. Für den Ausbau der Büroräume wird mit Investitionskosten von rund CHF 620‘000.00 gerechnet. Die Kosten für den Ausbau der Küche und des Restaurants werden derzeit noch verifiziert.

Die zwei Projekterweiterungen, die im KV nicht Bestandteil sind, können als abgekoppeltes Teilprojekt betrachtet werden. Die Planung und Ausführung erfolgt durch das Nachfolgebüro Fischer.Peterhans Architekten.

Um nähere Informationen zu den Mehrkosten (einzelne Positionen) sowie die Projekterweiterungen vorstellen zu können, wird am Dienstag, 6. Juni 2023, 19.00 Uhr, in der Stadthalle eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Ausserdem können die derzeitigen Räumlichkeiten am Tag der offenen Tür vom Samstag, 3. Juni 2023, besichtigt werden.