Rund ums Mofa

Kürzlich fand in Laufenburg ein ganz besonderes Ereignis statt: das allererste Töffli-Treffen, das von der Jugendarbeit Region Laufenburg organisiert wurde. An jenem strahlenden Samstag versammelten sich insgesamt elf Mofa begeisterte Jugendliche, um an einer erlebnisreichen Rundfahrt und einem unterhaltsamen Quiz teilzunehmen. Die treibenden Kräfte hinter dieser Veranstaltung waren die Jugendarbeiter Daniel Burns und Peter Stöcklin. Ihr Ziel war es, den Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis rund um das Mofa zu bieten. Eine aufregende Schnitzeljagd durch Laufenburg und die umliegenden Dörfer stellte die Jugendlichen und ihr motorisiertes Fahrrad vor eine spannende Herausforderung. Mit der App «Action Bound» mussten sich die Teilnehmenden von Checkpoint zu Checkpoint navigieren und Rätsel lösen.

Die Rundfahrt dauerte knapp zwei Stunden. Die Freude und Aufregung der Teilnehmenden waren spürbar, als sie sich auf ihre geliebten Töfflis setzten und sich auf den Weg machten. Leider gab das eine oder andere Mofa schon nach den ersten paar Stationen den Geist auf. Das war jedoch kein Grund zur Sorge, denn die jeweiligen Gruppen kehrten zum Treffpunkt zurück und schraubten mit Hingabe an ihrem fahrbaren Untersatz, um ihn wieder in Gang zu setzen. Nachdem alle Jugendlichen die Rundfahrt mehr oder wenige erfolgreich absolviert hatten, versammelten sie sich zu einem entspannten Grillfest. Unter strahlendem Sonnenschein und inmitten von fröhlichem «Schrauber-Geplauder» liessen sich die Jugendlichen das Barbecue schmecken und genossen die gemeinsame Zeit zusammen mit Gleichgesinnten. Aber das Töff litreffen hatte noch mehr in petto. Nach dem gemeinsamen Essen wurde ein unterhaltsames Quiz veranstaltet, das sich rund um das Thema «Mofa» drehte. Die Teilnehmenden stellten ihr Wissen auf die Probe und zeigten, wie gut sie ihre geliebten Töfflis kannten. Die Spannung stieg, als die Siegerehrung stattfand und die grössten Mofa-Kennerinnen und Kenner mit Gutscheinen für www.mofakult.ch geehrt wurden. (mgt)