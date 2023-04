Rückenschmerzen – eine Volkskrankheit?

In meiner täglichen Praxis als Schmerztherapeut spielen Rückenschmerzen der unteren Wirbelsäule eine besondere Rolle, weil diese sehr häufig vorkommen. Fast alle Menschen leiden irgendwann im Leben vorübergehend an Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Dabei handelt es sich bei bis zu 80 Prozent um so genannte unspezifische Rückenschmerzen.

Deren eigentliche Schmerzursache ist in den Röntgen- und MRI-Bildern oft nicht erkennbar. Daher ist es für die erfolgreiche Behandlung entscheidend, dass ich mit Ihnen ein professionelles, ausführliches Gespräch führe, um alle medizinisch relevanten Informationen zu erhalten: Wie fühlen sich Ihre Schmerzen an? Wo genau tut es Ihnen weh? Die detaillierte körperliche Untersuchung liefert ebenfalls wichtige Eckdaten: Wie beweglich sind Ihre Gelenke? Gibt es Veränderungen des Muskeltonus? Gibt es möglicherweise auch Belastungsfaktoren in Ihrem psychischen und sozialen Umfeld? All diese Informationen vergleiche ich anschliessend mit Ihren Röntgenbildern, sodass ich ein differenziertes Gesamtbild erhalte.

Im Gespräch reden wir ausführlich über Ihre Erwartungen und planen gemeinsam Ihre Therapie. Mein oberstes Ziel ist es immer, Ihre Schmerzen zu lindern, sodass Sie Ihre Mobilität wiedererlangen und bald wieder arbeitsfähig sind.

Neben der medikamentösen Schmerztherapie sind auch gezielte Infiltrationen an den schmerzverursachenden Strukturen möglich. Bei einer Infiltration werden Medikamente direkt in die Gelenke oder an die Nerven der Wirbelsäule gespritzt, um hartnäckige Rückenschmerzen zu lindern. Aber auch alternative Therapieverfahren wie Neuraltherapie, Akupunktur und manuelle Therapie/Osteopathie führen häufig zu einer schnellen Schmerzlinderung.

Ich bin zuversichtlich, wir finden auch für Ihre Rückenschmerzen eine gute Lösung.