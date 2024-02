Rollbörse Frick neu mit Twint

Etwas früher als in den vergangenen Jahren findet die Rollbörse auf der Schulanlage Ebnet in Frick dieses Jahr bereits am Samstag, 2. März statt. Angenommen werden Artikel von 9 bis 10.30 Uhr. Um 11 Uhr startet der Verkauf der Velos, Trottinetts und Co. Ein Grillstand und ein Kuchenbuffet sorgen währenddessen für Verpflegung. Käuferinnen und Käufer können neu auch mit Twint bezahlen, nachdem dies bei der letzten Durchführung mehrfach gewünscht wurde. Auch ist es neu möglich, per E-Mail über den Verkauf seiner Artikel benachrichtigt zu werden. Nicht nur für die Kunden und Verkäufer gibt es Verbesserungen, sondern auch für die Helferinnen und Helfer. Ab diesem Jahr können sie sich nämlich für ihren Einsatz an der Rollbörse einen Sozialzeitausweis ausstellen lassen. Wir freuen uns auf den diesjährigen Anlass. (mgt)