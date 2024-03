Rheinhäfen: Pegel drückte auf das Umschlagsergebnis

BASEL. Mit 4,97 Millionen Tonnen Gesamtumschlag konnte in den Schweizerischen Rheinhäfen 2023 die 5-Millionen-Grenze nicht wieder erreicht werden. Im Jahr 2022 wurden 4,60 Millionen umgeschlagen. Das Plus gegenüber dem Vorjahr liegt zwar bei 8,1 Prozent, jedoch unter den Erwartungen. Nach den ersten neun Monaten hatte das Umschlags-Plus bei 20 Prozent gelegen, im letzten Quartal verhinderten erst eine hartnäckige Niederwasserperiode, dann Hochwasser ein besseres Ergebnis. In einer Mitteilung der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft heisst es: «Vor allem der Containerbereich, aber auch der Umschlag von Baumaterialien, Fahrzeugen oder Maschinen litten unter den ungünstigen weltwirtschaftlichen Entwicklungen mit Kriegen, Inflation und Teuerung. Gleichzeitig waren die Lagerbestände bei vielen Produkten nach der Corona-Pandemie noch auf einem hohen Stand. Diese Entwicklungen werden in der Gesamtstatistik durch die stark gestiegenen Importe von Mineralölerzeugnissen überkompensiert, da hier die Lagerbestände nach der schwierigen Situation auf den Energiemärkten im 2022, wieder aufgefüllt wurden.»

Entsprechend unterschiedlich ist die Entwicklung in den einzelnen Häfen: Der stark von den Verkehren mit Mineralölprodukten abhängige Auhafen Muttenz verzeichnete mit einem Total von 1,65 Millionen Tonnen ein Plus von 25,7 Prozent. Dasselbe kann über den Hafen Birsfelden gesagt werden, der mit einem Gesamtumschlag von 1,78 Millionen Tonnen um 13,9 Prozent zulegte. Der Hafen Kleinhüningen mit den Schwerpunkten Containerverkehr und Agrarprodukte verlor 13,2 Prozent auf 1,26 Millionen Tonnen. (mgt)