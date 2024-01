Rheinfelden: Schon wieder Glasfaserkabel zerschnitten

Es ist unglaublich: Die unbekannte Täterschaft hat schon wieder zugeschlagen. Nachdem bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember sowie am 26. Dezember Glasfaserkabel an zwei Standorten in Rheinfelden zerschnitten worden sind, kam es in der Nacht von Mittwoch auf heute Donnerstag zu einem erneuten Sabotageakt. «Um 0.28 Uhr wurden nochmals die gleichen frisch reparierten Glasfaserkabel an beiden Standorten zerstört», teilt die Firma ImproWare mit, welche für den Unterhalt des Rheinfelder Kabelnetzes zuständig ist. Diesmal waren rund 4000 Kabelnetzkunden betroffen. Die Reparaturarbeiten liefen gestern auf Hochtouren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (vzu)