Die Reha Rheinfelden ist neue Hauptsponsorin von Nora Meister, Para-Weltklasseschwimmerin aus Lenzburg. Ihre nächsten grossen Ziele sind Finalplätze an den Europameisterschaften in Funchal (Madeira, PT) und an den Paralympics 2024 in Paris.

Das Schwimmtalent aus dem Aargau ...