Mit den Krediten sollen tragfähige Lösungen entwickelt werden, um in diesem Fricktaler Raum die künftigen Anforderungen an Siedlung und Mobilität zu erfüllen

Der Raum Frick-Stein-Laufenburg ist sowohl wirtschaftlich wie auch im Hinblick auf die zukünftige Siedlungsentwicklung von grosser kantonaler Bedeutung. In diesem Raum befindet sich unter anderem mit dem Sisslerfeld die grösste Arbeitsplatzreserve im Kanton Aargau und ein wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt. In Bezug auf die wichtige Abstimmung zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung besteht in diesem Raum Handlungsbedarf.

Der Regierungsrat hat deshalb zwei Verpflichtungskredite von je 500'000 Franken bewilligt für die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts Raum Frick-Stein-Laufenburg sowie einer vertiefenden Überprüfung eines neuen Rheinübergangs in Sisseln. Das dafür zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) setzt die vom Grossen Rat einstimmig verabschiedete Mobilitätsstrategie mobilitätAARGAU unter anderem mit Gesamtverkehrskonzepten (GVK) um – etwa mit dem GVK Aarau oder im Ostaargau mit dem GVK Raum Baden und Umgebung, dem GVK Raum Brugg-Windisch und dem GVK Raum Zurzibiet.

Nun hat der Regierungsrat zwei Verpflichtungskredite von je 500'000 Franken bewilligt für die Erarbeitung des GVK Raum Frick-Stein-Laufenburg sowie einer vertiefenden Überprüfung eines neuen Rheinübergangs in Sisseln, der aktuell im Richtplan auf der Stufe "Vororientierung" eingetragen ist. Damit sollen die planerischen Vorarbeiten, welche die Abteilung Verkehr des BVU in den letzten Jahren geleistet hat, vertieft und konkretisiert werden. Als Resultat des Gesamtverkehrskonzepts werden Ziele und Massnahmen definiert und deren Umsetzung aufgezeigt.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den schnell umzusetzenden Massnahmen sowie möglichen Eingaben ins Agglomerationsprogramm des Bundes. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Güterverkehr auf Strasse und Schiene. Im GVK Frick-Stein-Laufenburg sollen tragfähige Lösungen entwickelt werden, um den künftigen Anforderungen an die Siedlung und die Mobilität gerecht zu werden. Dabei werden alle Verkehrsmittel im Personen- und Güterverkehr berücksichtigt: der öffentliche Verkehr, der motorisierte Individualverkehr sowie der Fuss- und Veloverkehr. Entlang der Ortsdurchfahrten steht die Abstimmung von Siedlung und Verkehr im Vordergrund.

Wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt Sisslerfeld im Bearbeitungsperimeter

Der Raum Frick-Stein-Laufenburg umfasst die namensgebenden Gemeinden sowie die dazwischenliegenden Gemeinden Münchwilen, Eiken, Sisseln, Oeschgen, Kaisten und Gipf-Oberfrick. Im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Verkehr sind zudem auch die deutschen Gemeinden Bad Säckingen, Murg und Laufenburg (Baden) relevant. Der Raum Frick-Stein-Laufenburg ist sowohl wirtschaftlich wie auch im Hinblick auf die zukünftige Siedlungsentwicklung von grosser kantonaler Bedeutung. Handlungsbedarf besteht in diesem Raum gleich aus mehreren Gründen.

Mit dem Sisslerfeld befindet sich die grösste Arbeitsplatzreserve im Kanton Aargau und ein wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt im Bearbeitungsperimeter des GVK. Die Arbeitszone im Sisslerfeld soll sorgfältig und zum Nutzen aller Beteiligten nachhaltig entwickelt werden – unter anderem durch die neue Erschliessungsstrasse "Südspange Sisslerfeld".

Zur Sicherung des dafür nötigen Raums und als planungsrechtliche Grundlage schlägt der Regierungsrat den kantonalen Nutzungsplan "Südspange ESP Sisslerfeld" vor. Das Geschäft wird in der Sitzung des Grossen Rats vom 16. Januar 2024 behandelt. Die zuständige Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) stimmt dem Vorschlag des Regierungsrats ohne Änderungen oder Ergänzungen zu. Dazu kommen im Perimeter dieses GVK-Raums Entwicklungsschwerpunkte von regionaler Bedeutung in Frick, Laufenburg und Kaisten und Wohnschwerpunkte in Stein und in Frick.

Zu erwähnen sind ebenfalls die neue Mittelschule in Stein und die Herausforderungen beim grenzüberschreitenden Verkehr. Es ist davon auszugehen, dass künftig ein wesentlicher Anteil der Pendelnden aus dem süddeutschen Raum kommt. Ohne entsprechende Massnahmen wird sich die Verkehrssituation an den Grenzübergängen Stein/Bad Säckingen und Laufenburg weiter verschärfen. In diesem Zusammenhang wird im Anschluss an die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts auch der bestehende Richtplan-Eintrag zum Rheinübergang in Sisseln geprüft. Zeitplan Die nun bewilligten Verpflichtungskredite von je 500'000 Franken für die Erarbeitung des GVK Raum Frick-Stein-Laufenburg sowie einer vertiefenden Überprüfung eines neuen Rheinübergangs in Sisseln liegen in der Kompetenz des Regierungsrats. Die Erarbeitung des GVK erfolgt voraussichtlich bis 2026, ab 2025 bis 2029 folgt die Prüfung und die allfällige Anpassung des Richtplaneintrags für den Rheinübergang Sisseln.