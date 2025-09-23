Regierung will kein Agglomerationsprogramm für das Fricktal

Die Aargauer Regierung hält nichts von einem eigenen Agglomerationsprogramm für das Fricktal. Zu teuer und zu aufwändig, findet der Regierungsrat. Der Wallbacher Grossrat Alfons P. Kaufmann ist verärgert über die Antwort aus Aarau.

Valentin Zumsteg

Neun Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte – von der Mitte, SP, FDP, SVP und GLP – wünschen sich ein eigenes Agglomerationsprogramm für das Fricktal. Dies als Ergänzung zum Agglomerationsprogramm Basel, das auch die Bezirke Rheinfelden und Laufenburg umfasst. Doch der Aargauer Regierungsrat hat kein Musikgehör für das Fricktaler Begehren. Er lehnt eine entsprechende Motion, die im Juni eingereicht worden ist, ab.

«Regionale Interessen gut vertreten»

«Die Idee eines separaten Agglomerationsprogramms Fricktal, das ausschliesslich die Aargauer Gemeinden umfassen würde, zeigt das Bestreben nach regionaler Eigenständigkeit und gezielter Interessenvertretung», findet die Regierung. «Dennoch lässt sich festhalten, dass ein solches Programm die funktionalen Verflechtungen über Kantons- und Landesgrenzen hinweg nicht vollständig abbilden könnte. Damit wären zentrale Anforderungen des Bundes an räumliche Kohärenz und abgestimmte Infrastrukturplanung nicht erfüllt.»

Die regionalen Interessen – insbesondere jene der Fricktaler Gemeinden – sind aus Sicht des Regierungsrates im Agglomerationsprogramm Basel sehr gut berücksichtigt. «Der Kanton Aargau und die betroffenen Fricktaler Gemeinden sind nun gefordert, sich aktiv in die laufende 6. Generation des Agglomerationsprogramms Basel einzubringen», hält die Regierung fest. Im Rahmen des aktuell erarbeiteten Gesamtverkehrskonzepts Fricktal sollen konkrete Massnahmen ausgearbeitet und zur Förderung eingereicht werden.

Fricktaler halten an Begehren fest

Ein ergänzendes Programm würde die Komplexität der Abstimmung deutlich erhöhen und eine zusätzliche Projektorganisation innerhalb der Abteilung Verkehr des kantonalen Departementes Bau, Verkehr und Umwelt erfordern. Dies wäre «verbunden mit einem erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwand», erklärt die Regierung. Sie rechnet vor: Im Vergleich zum heutigen Beitrag an das Agglomerationsprogramm Basel (212 000 Franken über vier Jahre) lägen die Kosten für ein separates Programm bei rund 750 000 Franken. «Diese Summe umfasst etwa 450 000 Franken für externe Fachleistungen und rund 300 000 Franken für zusätzliche Personalkapazitäten.» Deswegen sei ein eigenständiges Prog ra m m orga n isator isch u nd finanziell «nicht zielführend umsetzbar».

Das sieht Mitte-Grossrat Alfons P. Kaufmann aus Wallbach als Sprecher der Fricktaler Motionäre ganz anders: «Wir sind es langsam leid, dass der Kanton uns immer vertröstet und nichts macht. Wir werden dranbleiben und an der Forderung festhalten.»