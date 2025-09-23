Immobilien
Regierung will kein Agglomerationsprogramm für das Fricktal

  23.09.2025 Fricktal
Die Region – hier Kaiseraugst – ist eng verflochten mit den Nachbarkantonen und Deutschland. Foto: Gerry Thönen
Die Aargauer Regierung hält nichts von einem eigenen Agglomerationsprogramm für das Fricktal. Zu teuer und zu aufwändig, findet der Regierungsrat. Der Wallbacher Grossrat Alfons P. Kaufmann ist verärgert über die Antwort aus Aarau.

Valentin Zumsteg

