«RÄBLÜÜS» STECHEN IN SEE

Die Guggenmusik «Räblüüs» als Organisatorin des Kinderumzugs in Obermumpf zog mit vielen Kindern, begleitet von deren Eltern und Grosseltern, durchs Dorf. Das «Räblüüs»-Motto lautet dieses Jahr «Matroouuse über Board(ed)»: passend dazu waren die Gugger im türkisblauen Matrosenkostüm unterwegs. Mit ihrem neuen Spielführer Christoph Kim freuen sie sich über einen riesigen Mitgliederzuwachs: Mit zwölf neuen Gesichtern zählt der Verein nun 39 Mitglieder. Das «Räblüüs»-Fieber ist also nach wie vor sehr ansteckend. Bis zum Kehrausball am 8. März in der Turnhalle Obermumpf gibt es jetzt kein Halten mehr. (mgt) Foto: zVg