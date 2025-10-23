Radweg gesperrt

Baustelle zwischen Rheinfelden und Möhlin

Am 22. September haben die Bauarbeiten beim Stufenpumpwerk Möhlin/Rheinfelden an der Salinenstrasse in Möhlin begonnen. Aufgrund der Baustelle kommt es zu zahlreichen Querungen des Radwegs entlang des Industriezubringers durch Last- und Lieferwagen. Dies birgt ein grosses Unfallrisiko.

Umleitung über den Rüttenenweg signalisiert

«Die Gemeinden Möhlin und Rheinfelden haben aus Sicherheitsgründen beschlossen, den Radweg während der Bauzeit bis Mitte Juni 2026 für den Veloverkehr zu sperren», heisst es in einer Medienmitteilung. Eine Umleitung über den Rüttenenweg ist signalisiert. Für Fussgängerinnen und Fussgänger bleibt der Radweg unter gebotener Vorsicht weiterhin begehbar.

Die Gemeinden Möhlin und Rheinfelden raten allen Velofahrerinnen und Velofahrern dringend davon ab, als Alternative den Industriezubringer zu benutzen. (mgt/nfz)