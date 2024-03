Über die Ostertage wird auch in der Deutschschweiz die Rad-Saison der Strassenfahrer eröffnet. Sowohl in Affoltern a/A beim «GP Osterhas» wie auch in Kiesen im Kanton Bern stehen Radsportler aus dem Fricktal am Start. Aus Fricktaler Sicht ist man auf das Abschneiden des ...