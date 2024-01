PRO SENECTUTE Ü60 FIT & GYM IN MUMPF

Mit Elan und Freude trafen sich nach den Feiertagen Turnerinnen, Turner und Leiterinnen am 11. Januar wieder zum Turnen. Unter dem Motto «Lachen, leisten, lernen» verging die Stunde wie im Flug. Die Organisatorinnen halten fest: «Damit unsere Gruppe wieder grösser wird, wäre es schön, wenn sich erneut einige Ü60-Damen und -Herren entschliessen, bei uns mitzumachen. Wir treffen uns jeweils am Donnerstag von 9 bis 10 Uhr im Mehrzweckgebäude in Mumpf. Eine Schnupperlektion ist gratis. Wir freuen uns auf euch.» (mgt) Foto: zVg