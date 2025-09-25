PRÜFUNG DER JUNGPONTONIERE UND ENDFAHREN

Bereits vor zwei Wochen stellten die Laufenburger Jungpontoniere sich mutig ihren Schwimmprüfungen. Denn Schwimmfähigkeit gehört zur zentralen Leistungsprüfung der Pontoniere. Am letzten Samstag mussten die Jungen dann vor zwei Militärprüfungsexperten zeigen, was sie ...

Bereits vor zwei Wochen stellten die Laufenburger Jungpontoniere sich mutig ihren Schwimmprüfungen. Denn Schwimmfähigkeit gehört zur zentralen Leistungsprüfung der Pontoniere. Am letzten Samstag mussten die Jungen dann vor zwei Militärprüfungsexperten zeigen, was sie unter dem Jahr gelernt haben. Gekonnt stachelten und ruderten sie auf dem Rhein. Auch der sichere Umgang mit dem Seil wurde demonstriert. Unter dem strengen Blick der Prüfungsexperten zeigten sie verschiedene Knoten und Bünde. Als die Experten bekanntgaben, dass alle die Prüfung bestanden hatten, brach Jubel aus. Am Sonntag stand das gemeinsame Endfahren auf dem Programm. Anschliessend gab es ein feines Käsefondue. Die diesjährige Saison endet nächsten Samstag mit dem Auswassern und dem Reinigen der Boote. (mgt)



