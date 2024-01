Polizei im Einsatz gegen Eisschollen auf Fahrzeugdächern

Am Montagmorgen hielt die Kantonspolizei gezielt Ausschau nach Fahrzeugen, deren Dächer mit Eisschollen und Schnee bedeckt waren. Zehn Lenkende wurden zur Anzeige gebracht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel eine unerwartete Menge Schnee, was zu einer erheblichen Eisbildung auf den Strassen sowie den Fahrzeugaufbauten führte. Wenn diese Eis- und Schneeschichten vor der Fahrt nicht von den Dächern der Fahrzeuge entfernt werden, stellt dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Strassenverkehr dar. Die Kantonspolizei Aargau führte am Montagmorgen eine Verkehrskontrolle mit dem Augenmerk auf bedeckte Fahrzeugdächer durch. Insgesamt zehn Lenkende von Sattelmotorfahrzeugen, Last- und Lieferwagen wurden zur Anzeige gebracht. 20 Fahrzeuglenkenden wurde eine Verwarnung ausgesprochen. Vor dem Verlassen der Kontrollstelle wurden die Fahrzeuge von ihrer winterlichen Last befreit, damit sie wieder in Verkehr gebracht werden durften.

Die Kantonspolizei Aargau erinnert Last- und Lieferwagenfahrende und deren Arbeitgebenden daran sicherzustellen, dass die Fahrzeuge bei Antritt der Fahrt eis- und schneefrei sind.