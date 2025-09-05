Personenwahl statt Parteipolitik

Die Gemeinderatswahlen in Kaiseraugst sind keine Parteiwahlen, sondern Persönlichkeitswahlen. Andere Stimmen werfen der SP parteipolitische Taktik und Machtspiele vor. Das ist eine grundsätzlich falsche Information und auch eine Unterstellung und hat in einem Exekutivgremium nichts ...

Die Gemeinderatswahlen in Kaiseraugst sind keine Parteiwahlen, sondern Persönlichkeitswahlen. Andere Stimmen werfen der SP parteipolitische Taktik und Machtspiele vor. Das ist eine grundsätzlich falsche Information und auch eine Unterstellung und hat in einem Exekutivgremium nichts zu suchen. Gewählt werden Menschen, die mit Fachwissen, Erfahrung und Engagement Verantwortung für das Dorf übernehmen. In einer Exekutivbehörde müssen alle Mitglieder an einem und dem selben Strick ziehen. In den vergangenen Jahren war die Arbeit im Gemeinderat nicht immer frei von Spannungen. Diese Unruhe hat viel Energie gebunden und Ressourcen verschwendet, ohne Kaiseraugst wirklich weiterzubringen. Für die Zukunft braucht es Stabilität, Zusammenarbeit und lösungsorientiertes Handeln. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die fähigsten Persönlichkeiten Verantwortung übernehmen. Mit Oliver Jucker und Markus Zumbach stellen sich zwei Kandidaten zur Wahl, die bewiesen haben, dass sie für Ruhe, Verlässlichkeit und eine sachorientierte Gemeindepolitik stehen. Oliver Jucker bringt als Kandidat für das Gemeindepräsidium die besten Voraussetzungen mit: langjährige Erfahrung in Führungsaufgaben, breite Vernetzung im Dorf und die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Markus Zumbach wiederum hat sich seit über einem Jahrzehnt als Gemeinderat und Vizepräsident engagiert und ist bekannt dafür, Verantwortung auch in schwierigen Situationen zu übernehmen – konsequent, verlässlich und mit Weitblick.

Am 28. September geht es deshalb nicht um Parteien, sondern darum, ob Kaiseraugst die fähigsten Köpfe in die Verantwortung wählt. Mit Oliver Jucker und Markus Zumbach ist sichergestellt, dass unser Dorf mit Ruhe, Kompetenz und Verlässlichkeit geführt wird – im Interesse aller Einwohnerinnen und Einwohner.

MARIANNE GRAUWILER,

PRÄSIDENTIN SP KAISERAUGST