Personenwahl statt Parteipolitik

  05.09.2025 Leserbriefe

Die Gemeinderatswahlen in Kaiseraugst sind keine Parteiwahlen, sondern Persönlichkeitswahlen. Andere Stimmen werfen der SP parteipolitische Taktik und Machtspiele vor. Das ist eine grundsätzlich falsche Information und auch eine Unterstellung und hat in einem Exekutivgremium nichts ...

