Ort zum Wohlfühlen und zum Wachsen

Eröffnung der Kita Bruggbächli am 1. April: Mit grosser Vorfreude kündigt der Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF) die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte Kita Bruggbächli an. Am 1. April wird die Kita ihre Türen für die jüngsten Bewohnenden von Frick und Umgebung öffnen. Die Kita Bruggbächli bietet Kindern im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt eine liebevolle Betreuung und ein pädagogisch wertvolles Umfeld, in dem sie wachsen und sich entfalten können. Der Fokus liegt auf einer familiären Atmosphäre, individueller Förderung und einem engen Austausch mit den Eltern. Die Kita Bruggbächli zeichnet sich durch helle, freundliche Räumlichkeiten, einen naturnahen Aussenbereich und eine familiäre Atmosphäre aus.

Das Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der Kinder sich sicher und geborgen fühlen und zugleich Raum für Kreativität und Abenteuer finden. «Wir freuen uns, mit der Kita Bruggbächli einen Ort zu schaffen, an dem Kinder nicht nur betreut werden, sondern auch wertvolle Erfahrungen sammeln und Gemeinschaft erleben können», erklären die beiden Kita-Leiterinnen Isabelle Heini und Sarah Böhi. Die vorteilhafte Lage in Bahnhofsnähe in Frick ermöglicht eine bequeme und unkomplizierte Erreichbarkeit – sowohl für Familien aus der Gemeinde als auch aus den umliegenden Ortschaften. Mit ihrer Nähe zum Alterszentrum Bruggbach entsteht zudem ein wertvoller generationsübergreifender Austausch, von dem Jung und Alt gleichermassen profitieren können. Die Kita ist ideal für berufstätige Eltern und Familien, die Wert auf flexible Betreuungszeiten legen. Mit individuell angepassten Betreuungsmodellen und einer engen Zusammenarbeit mit den Eltern bietet die Kita Bruggbächli ein umfassendes Angebot, das den modernen Anforderungen gerecht wird. (mgt)

Interessierte Eltern können sich ab sofort über das Platzangebot und die Anmeldung informieren. Details zur Kita sowie die Möglichkeit zur unverbindlichen Voranmeldung finden sich auf der Webseite unter www.kita-bruggbaechli.choderdirektper E-Mail an info@kita-bruggbaechlli.ch.