Stein: Besonderes Augenmerk auf die Jugend am Neujahrsapéro

In Stein ist es ein guter Brauch, das neue Jahr im Saalbau mit einem Apéro zu begrüssen. Der Einladung der Gemeinde folgten am 2. Januar zahlreiche Steiner Bürger. Ebenso ist es Tradition an diesem Anlass, ...