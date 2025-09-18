Oliver Jucker überzeugt durch Leistung

Oliver Jucker stellt sich am 28. September zur Wiederwahl in den Gemeinderat und kandidiert neu als Gemeindepräsident. Ich unterstütze seine Kandidatur aus sachlichen Gründen: Ich ...

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Oliver Jucker stellt sich am 28. September zur Wiederwahl in den Gemeinderat und kandidiert neu als Gemeindepräsident. Ich unterstütze seine Kandidatur aus sachlichen Gründen: Ich durfte Herrn Oliver Jucker an diversen Versammlungen kennenlernen. Er setzt sich konsequent für das Wohl der Gemeinschaft ein und sucht auch bei schier unlösbaren Problemen einen Weg, dass das Problem lösbar wird. Von ihm geht eine starke Verbundenheit mit der Gemeinde Kaiseraugst aus; er fördert das Miteinander und stärkt die Gemeinschaft bei vielen Anlässen durch eigenes tatkräftiges Mitwirken.

Er setzt auf Stabilität und Zukunftsorientierung, Gestaltung der Siedlungsentwicklung, Sicherung der Schulen, Finanzen etc. Für diese Themen braucht es Menschen, welche bereit sind, dies ehrlich und fundiert anzugehen. So ein Mensch ist Oliver Jucker. Er arbeitet lösungsorientiert und denkt nicht parteipolitisch, er hört zu und verfolgt dabei das Gemeinwohl statt eigener Interessen. Er baut Brücken, statt Gräben zu vertiefen. Als Gemeindepräsident wird er Kontinuität mit neuer Verantwortung verbinden. Fachlich wie menschlich ist er dieser Aufgabe gewachsen. Deshalb empfehle ich: Oliver Jucker als Gemeindepräsident wählen.

MANUELA MESSMER, KAISERAUGST