Offener Trauertreff in Rheinfelden

In Rheinfelden gibt es seit ein paar Jahren einen durch Hospiz Aargau begleiteten offenen Trauertreff. Die Treffen finden im Seffelraum des Roten Hauses statt, und zwar jeweils am zweiten und vierten Dienstag im Monat von 18.30 bis 20.30 Uhr. Moderiert werden die Trauertreffs von qualifizierten freiwilligen Mitarbeitenden im Rahmen von Hospiz Aargau.

Am Dienstag, 30. April, findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung statt, in welcher Hospiz Aargau und spezifisch die Trauerarbeit und der Trauertreff in Rheinfelden Thema sein werden. Lars Hollerbach, Mitglied der Geschäftsleitung von Hospiz Aargau, wird über diese beiden Themen ein Referat halten, bevor die Gelegenheit sein wird, über alle Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Abend wird im reformierten Kirchgemeindehaus, Roberstenstrasse 22 in Rheinfelden stattfinden.

«Ziel des Abends ist einerseits, dass das Hospiz und insbesondere der Trauertreff bereits als hilfreicher Ort bekannt ist, falls ein Schicksalsschlag das Leben erschüttert; andererseits möchten wir auch aufzeigen, dass weitere freiwillige Helferinnen und Helfer für den Trauertreff gesucht werden», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)

Bei Fragen und Anliegen zu diesem Thema können sich Interessierte jederzeit gern an das Trauer-Telefon von Hospiz Aargau wenden: 079 964 05 59.