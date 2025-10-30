Offene Rechnungen werden nicht beglichen

Handball 1. Liga: Der TSV Frick 1 verliert gegen den STV Willisau mit 33:29

Nach vierwöchiger Pause ging es für den TSV Frick direkt brisant los. Es wartete auswärts der STV Willisau. Die Fricker mussten gegen die Innerschweizer eine Niederlage einstecken.

Die laufende Saison verlief bisher ganz nach dem Gusto der Fricker, lediglich der HSC Suhr Aarau konnte den TSV in die Knie zwingen. Willisau hingegen fuhr nach fünf Spielen drei Punkte weniger ein. Signifikant ist bei den Innerschweizern, dass ihre Partien dieser Spielzeit jedes Mal ein Torspektakel waren. Im Schnitt erzielten sie mehr als 35 Tore pro Spiel, bekamen im Gegenzug jedoch 35 Tore pro im Schnitt Spiel. Die Aargauer fuhren angesichts der Ausgangslage, sowie der Anreise der zahlreichen Gästefans mit grosser Vorfreude nach Willisau. Zudem war das Ziel, nach hitzigen und knappen Duellen gegen die Willisauer, die noch offenen Rechnungen zu begleichen.

Von Freude konnte in den Anfangsminuten keine Rede sein. Die Füchse erwischten einen Kaltstart und lagen sogleich mit 3:0 hinten. In Fahrt kam anschliessend die Defensive, die die Angriffe der Willisauer mehrheitlich unter Kontrolle hatte. Wobei schon kleine Fehler der Fricker von den Innerschweizern eiskalt ausgenutzt wurden. Offensiv drehte derweil Silvan Schmid auf. Der Captain steuerte in diesen Minuten wichtige Treffer bei und holte 2-Minuten-Strafen heraus. Eine bis dahin ausgeglichene Partie geriet kurz vor der Pause ins Ungleichgewicht. Der TSV gab in der Offensive deutlich ab, beging technische Fehler und spielte zu undiszipliniert nach Plan. Daraus resultierte ein Pausenstand von 14:10.

Willisau holt sich zwei Punkte

Auch in der zweiten Hälfte schien sich das Blatt nicht zu wenden. Direkt von Beginn an wurden die Gäste überrollt und liefen in einen 4:0-Lauf der Willisauer. Nach der Systemumstellung von Trainerfuchs Marcel Keller kam jedoch die Reaktion. Die Angriffe wurden zwingender, die Emotionen waren auf Fricker Seite. Speziell David Zwahlen drehte nun nach seiner Verletzungspause voll auf. Näher als auf drei Treffer konnte jedoch auch er nicht mehr verkürzen. Die zwei Punkte bleiben in Willisau.

Viel Zeit, um die Niederlage zu verdauen, bleibt dem TSV Frick nicht. In den kommenden Wochen wartet ein straffes Programm. Bereits nächsten Samstag geht es gegen den TV Dagmarsellen weiter. Gegen den Abstiegskandidaten muss schleunigst ein Sieg her, um sich oben in der Tabelle festzubeissen. Dies gelingt nur, wenn die technischen Fehler minimiert werden können und die Füchse mental konstant über 60 Minuten am Ball bleiben.

Die Partie steigt am 1. November, um 19 Uhr, in der Ebnethalle in Frick. (mgt)