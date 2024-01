Der nächste Ausstellungsrundgang durch das Rehmann-Museum in Laufenburg, mit Kurator Michael Hiltbrunner, findet am Sonntag, 4. Februar, von 14 bis 15 Uhr, statt. Die Führung bietet einen Einblick in die Variation im Kleinen. Es werden neue, experimentelle Ansätze für den Arbeitsprozess erkundet oder einfach nur die Ästhetik des Formats betrachtet. Der Eintritt kostet zehn Franken beziehungsweise fünf Franken für Mitglieder des Förderkreises. (mgt)