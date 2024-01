Das Kulturamt Badisch Rheinfelden lädt am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, im Rahmen der Reihe «Klassik in Rheinfelden» zum «Nordischen Neujahr» mit dem KHG-Orchester Freiburg in den Bürgersaal Badisch Rheinfelden ein. Gespielt werden unter der Leitung von Eric Staiger ...