Sonntagmorgen auf dem Spielplatz Turnhalle Ebnet in Frick

Trotz starker Auslastung der Fricker Sporthallen ist es in diesem Winter gelungen, sechs Sonntage zu finden, an denen die Dreifachhalle auf dem Schulareal Ebnet in den Morgenstunden durch den Elternverein Frick in einen Spielplatz verwandelt werden kann.

Simone Rufli

«Noch fünf Minuten, bitte», kaum ausgesprochen, ist der Junge auch schon wieder verschwunden, flink klettert er über ein Hindernis und verschwindet unter einer Matte. Mit einem Lächeln im Gesicht verfolgt Kathrin Bürgi das fröhlichbunte Treiben in der Dreifachturnhalle. Zusammen mit Helferinnen und Helfern aus dem Elternverein Frick hat sie um 8 Uhr angefangen, die Stationen aufzubauen, an denen die Kinder seit 9.30 Uhr herumturnen. «Es ist schön», sagt Bürgi. «Die Kinder haben Spass, die Erwachsenen können es auch geniessen und immer wieder kommen Eltern und bedanken sich, dass wir diesen Spielplatz anbieten.»

Wie andere Eltern hat auch Kathrin Bürgi das Konzept der offenen Turnhallen mit dem Namen «Ä Halle wo’s fägt» im vergangenen Jahr in Gipf-Oberfrick und in Eiken kennengelernt. Bürgi reichte das nicht. Sie suchte nach einem Weg, das Angebot auf Frick auszudehnen. Sie trat dem Elternverein Frick (EVF) bei und wandte sich an den Fricker Gemeinderat, mit der Bitte, die Dreifachsporthalle nutzen zu dürfen. An beiden Orten, beim Elternverein und beim Gemeinderat, fand sie die erhoffte Unterstützung. «Ich bin überzeugt, dass sich auch in Frick genug Eltern finden werden, die das Bewegungs-Angebot mit ihren Klein kindern gerne nutzen würden», hatte Bürgi Ende Oktober 2023 zur NFZ gesagt. Sie sollte recht behalten. Zum Auftakt, am 19. November 2023, füllten gegen 70 Personen die Halle mit Leben, ebenso am 10. Dezember und jetzt wieder an diesem Sonntagmorgen, am 14. Januar 2024.

Klar könne man sich mit den Kindern auch sonst bewegen, meint eine Mutter, «aber solche Geräte hat man zu Hause nicht». Eine andere Frau erklärt: «Der Sonntagmorgen ist perfekt, da hat man als Familie viel Zeit.» Eine an Ringen befestigte Matte schwingt durch die Halle, obendrauf drei vor Begeisterung johlende Kinder. Das erste Mal sei sie viel zu warm angezogen gewesen, meint die Mutter lachend, während sie Anlauf holt, um die Matte in Schwung zu halten. Wahrlich ein Angebot, das «fägt». «Ä Halle wo’s fägt». Dreifachsporthalle Ebnet in Frick. Jeweils am Sonntagmorgen von 9.30 bis 11.30 Uhr. In diesem Winter noch an folgenden Daten: 10. März, 17. März und 24. März 2024. Der Verein «Chindaktiv» hat das Projekt im Jahr 2005 ins Leben gerufen, damit Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren ihren Bewegungsdrang auch bei Nässe und Kälte ausleben können. Seit 2018 ist die Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix für die Umsetzung des Angebots zuständig. Radix wird vom Schwerpunktprogramm Bewegung und Ernährung des Kantons Aargau unterstützt. Die Gemeinden unterstützen das Angebot, indem sie die Turnhallen zu vergünstigten Preisen oder gar kostenlos zur Verfügung stellen.