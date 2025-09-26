Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

NFZ: In eigener Sache

  26.09.2025 Fricktal

In mehreren Gemeinden im Bezirk Laufenburg wurde aufgrund einer Falschauslieferung am Donnerstag keine NFZ verteilt.

Die betroffenen Gemeinden sind Laufenburg, Sulz und Kaisten. Die Donnerstag-Ausgabe wird in diesen Gemeinden heute Freitag, verteilt. 

Die NFZ entschuldigt sich für die Umstände.

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote