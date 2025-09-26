NFZ: In eigener Sache

NFZ: In eigener Sache26.09.2025 Fricktal
In mehreren Gemeinden im Bezirk Laufenburg wurde aufgrund einer Falschauslieferung am Donnerstag keine NFZ verteilt.
Die betroffenen Gemeinden sind Laufenburg, Sulz und Kaisten. Die Donnerstag-Ausgabe wird in diesen Gemeinden heute Freitag, verteilt.
Die NFZ entschuldigt sich für die Umstände.
