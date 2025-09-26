Neuer Stadtführer beim Tourismus

Er ist in St. Gallen geboren und wohnt seit mehr als 15 Jahren in Rheinfelden. Er ist Psychologe und Cartoonzeichner und seine Interessen umfassen Fitness, ...

Das Team der Stadtführerinnen und Stadtführer von Rheinfelden hat Unterstützung erhalten durch Michael Mittag.

Er ist in St. Gallen geboren und wohnt seit mehr als 15 Jahren in Rheinfelden. Er ist Psychologe und Cartoonzeichner und seine Interessen umfassen Fitness, Tanzen, Theaterspielen und Schreiben. Er hat Geschichte studiert und freut sich tief in die interessante Historie der Stadt einzutauchen, im Stadtarchiv zu recherchieren, auf den regen Austausch im Team der Guides und natürlich auf viele spannende Stadtführungen. «Die lehrreichen und spannenden Stadtführungen in Rheinfelden erfreuen sich grosser Beliebtheit und sind eine gute Ergänzung, einen Ausflug, Geschäftsanlass oder eine private Feier abzurunden», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)

Informationen über alle aktuellen Stadtführungen erhalten Interessierte unter www.tourismus-rheinfelden.ch, unter der Telefonnummer 061 835 52 00 oder direkt im Stadtbüro.